2 октября, 17:44
Отставки и назначения

В Чечне предложили Айшат Кадырову на должность вице-премьера правительства

Кадырова в настоящее время занимает пост министра культуры региона

ГРОЗНЫЙ, 2 октября. /ТАСС/. Председатель правительства Чечни Муслим Хучиев предложил кандидатуру министра культуры Айшат Кадыровой для согласования на пост своего заместителя по социальному блоку. Об этом сообщил глава республики Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале.

"Также в ходе совещания Муслим Магомедович внес предложение назначить Айшат Кадырову, занимавшую пост министра культуры Чеченской Республики, на должность заместителя председателя правительства по социальному блоку", - написал Кадыров.

По его словам, министерство культуры региона возглавит бывший вице-премьер чеченского правительства Муса Дадаев. 

Теги:
РоссияОтставки и назначенияЧечня
© Информационное агентство ТАСС
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