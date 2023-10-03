Лавров в Сочи проведет переговоры с президентами и главами МИД Абхазии и Южной Осетии

Особое внимание стороны уделят координации на площадке Женевских дискуссий по безопасности и стабильности в Закавказье

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров проведет во вторник в Сочи раздельные двусторонние и трехсторонние переговоры с президентами Абхазии и Южной Осетии Асланом Бжанией и Аланом Гаглоевым, а также главами МИД республик Иналом Ардзинбой и Ахсаром Джиоевым.

Как сообщили на Смоленской площади, особое внимание стороны уделят координации на площадке Женевских дискуссий по безопасности и стабильности в Закавказье - в уникальном диалоговом формате, целью которого является подписание юридически обязывающего документа между Грузией, Южной Осетией и Абхазией о неприменении силы. В российском дипведомстве также отметили, что в ходе встреч будет обсуждаться широкий круг актуальных вопросов двусторонних отношений, региональной и международной проблематики.

Кроме того, главы МИД в ходе двусторонних переговоров планируют подписать планы консультаций между внешнеполитическими ведомствами на 2024-2025 годы.

Обеспечение стабильности

В этом году отмечается 15-я годовщина признания независимости Абхазии и Южной Осетии Россией. В этой связи президент России Владимир Путин направил поздравительные телеграммы президентам республик, отметив, что Москва продолжит всемерно помогать двум государствам в обеспечении их безопасности. Однако, спустя годы, обстановка в регионе все еще остается напряженной, учитывая неизменное стремление Тбилиси вступить в НАТО.

Так, президент Южной Осетии в интервью ТАСС обратил внимание, что Североатлантический блок наращивает военное, военно-техническое сотрудничество с Грузией. А на территории этой страны в ближайшее время начнется массовое производство дронов-камикадзе в партнерстве с Польшей, что вызывает обеспокоенность у Цхинвала. Тем не менее Гаглоев подчеркнул, что безопасность границ Южной Осетии сегодня надежно обеспечивается при помощи российской стороны. Он также отметил, что Южная Осетия никогда не отказывалась от стремления быть вместе с Россией и ощущает себя именно "частью российского цивилизационного пространства".

В свою очередь президент Абхазии Аслан Бжания в беседе с ТАСС указал на необходимость продолжения Женевских дискуссий, несмотря на то, что более 50 раундов консультаций не привели к соглашению. Он добавил, что при этом не подлежит обсуждению независимый статус Республики Абхазия. Если же Тбилиси признает абхазскую независимость, Сухум будет готов к установлению торгово-экономических отношений с грузинской стороной.

Не исключено, что вопросы безопасности в свете активности НАТО в регионе, а также открытие новых возможностей для развития экономики при конструктивном подходе Грузии будут обсуждаться на встрече Лаврова с руководством Абхазии и Южной Осетии.

В свою очередь зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в интервью ТАСС и RT по случаю 15-летия признания Россией независимости Абхазии и Южной Осетии, указы о котором были подписаны Медведевым, занимавшим тогда пост президента РФ, 26 августа 2008 года, заявил, что рассчитывает на проявление прагматизма со стороны грузинского руководства и признание самостоятельности двух республик.

В ночь на 8 августа 2008 года Грузия совершила вооруженное нападение на Южную Осетию.

Россия встала на защиту граждан республики, многие из которых к тому времени приняли гражданство РФ, и своих миротворцев, работавших в регионе с 1992 года. В результате пятидневных военных действий погибли более тысячи человек, из которых 72 - российские военнослужащие. 26 августа 2008 года Россия признала независимость Южной Осетии и Абхазии.

Развитие туризма и торговли

Что касается сфер туризма и торговли, российская сторона всегда стремилась развивать эти направления с Абхазией и Южной Осетией. Подтверждение тому - работа платежной системы "Мир", действие которой собираются расширить на территории Южной Осетии. Об этом констатировал и президент республики, заявив в интервью ТАСС о том, что платежная система функционируют в Цхинвале без сбоев, ведется работа по селам и туристическим местам. Кроме того, в июне 2023 года в рамках Петербургского международного экономического форума Россия и Абхазия подписали соглашение об осуществлении инвестпроекта по возобновлению деятельности аэропорта Сухума, открытие которого, по словам министра туризма республики Теймураза Хишба, ожидается в 2025 году.