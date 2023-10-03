Экс-премьера СССР Николая Рыжкова освободили от полномочий сенатора

Рыжков был членом Совета Федерации от Белгородской области с 2003 года

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Бывший председатель Совмина СССР Николай Рыжков досрочно освобожден от полномочий сенатора от Белогородской области. Об этом сообщается на сайте Совета Федерации.

"Прекратить досрочно 25 сентября 2023 года полномочия сенатора Российской Федерации Рыжкова Николая Ивановича, наделенного полномочиями представителя в Совете Федерации Федерального Собрания Российской Федерации от исполнительного органа государственной власти Белгородской области", - говорится в сообщении.

Рыжков - советский и российский государственный и политический деятель. Родился в 1929 году. Член Политбюро ЦК КПСС (1985-1990), председатель Совета министров СССР (1985-1991), депутат Государственной думы (1995-2003), Герой Труда РФ (2019). Был членом Совета Федерации от Белгородской области с 2003 года.