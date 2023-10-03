Антонов заявил, что Россия сама определит, кто будет представлять ее на саммите АТЭС

Посол РФ в США подчеркнул, что решение вопроса о составе делегации и уровне представленности является прерогативой Москвы

ВАШИНГТОН, 3 октября. /ТАСС/. Россия сама с учетом практической целесообразности определит, кто будет представлять ее на ноябрьском саммите АТЭС в Сан-Франциско (штат Калифорния). Об этом заявил посол РФ в США Анатолий Антонов.

"В деле рассылки приглашений Вашингтону как председателю АТЭС отведена техническая функция - составить документ и направить всем участникам объединения", - заявил российский дипломат, отвечая на вопрос СМИ о высказывании руководителя пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллера. По словам представителя Госдепа, США исходят из того, что президент России Владимир Путин не станет принимать участия в саммите.

Как подчеркнул дипломат, решение "вопроса о составе делегации и уровне представленности - прерогатива России". "Мы сами определим, кто поедет от нас в Сан-Франциско, исходя из практической целесообразности, как только получим приглашение", - подчеркнул Антонов.

"Что же касается ссылок на американские санкции, то считаем их несостоятельными, а попытки обусловить рассылку приглашений выполнением незаконных односторонних рестрикций - прямым нарушением международных обязательств", - отметил он.