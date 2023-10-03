Николай Рыжков продолжит работу в СФ советником Матвиенко

Сенаторские полномочия экс-председателя Совмина СССР были прекращены досрочно 25 сентября

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Бывший председатель Совмина СССР Николай Рыжков, 20 лет представлявший в Совфеде Белгородскую область, сообщил ТАСС, что после досрочного прекращения сенаторских полномочий намерен работать советником председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко.

"Это мое решение [о прекращении полномочий]. У меня был разговор с Валентиной Ивановной, она будет предлагать меня, пойти к ней советником на общественных началах", - сказал Рыжков.

Он добавил, что с Советом Федерации не прощается, будет и дальше работать, но уже не в статусе сенатора.

Полномочия Рыжкова были прекращены досрочно 25 сентября 2023 года. Соответствующее постановление палаты размещено на официальном сайте.

Николай Рыжков - советский и российский государственный и политический деятель. Родился в 1929 году. Член Политбюро ЦК КПСС (1985-1990), председатель Совета министров СССР (1985-1991), депутат Государственной думы (1995-2003), Герой Труда РФ (2019). Был членом Совета Федерации от Белгородской области с 2003 года.