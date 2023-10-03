Захарова прокомментировала арест в США чиновника Пентагона

Как считает официальный представитель МИД РФ, это многое говорит о характере антироссийской информационной войны

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что задержание высокопоставленного чиновника Пентагона Фредерика Морфилда за организацию собачьих боев многое говорит о характере антироссийской информационной войны.

Дипломат обратила внимание на публикацию газеты The Washington Post, в которой говорится, что Морфилд, занимающий должность заместителя руководителя информационного управления по вопросам командования, управления и связи, в течение 20 лет принимал участие в развитии проекта по организации собачьих боев.

"Многое объясняет в свете развязанной Штатами русофобской информационной войны", - написала она в своем Telegram-канале.