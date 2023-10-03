3 октября, 10:46

Руденко поблагодарил завершающего миссию посла Турции за вклад в отношения двух стран

В ходе беседы замглавы МИД РФ и посла Турции были затронуты текущие вопросы российско-турецких отношений

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Замглавы МИД РФ Андрей Руденко принял посла Турции в России Мехмета Самсара в связи с завершением его миссии в Москве и поблагодарил дипломата за вклад в двусторонние отношения.

"Андрей Руденко выразил признательность Мехмету Самсару за созданную при его деятельном участии атмосферу доверия и рабочее взаимодействие с турецкими партнерами", - говорится в сообщении российского дипведомства.

В МИД РФ сообщили, что в ходе беседы были затронуты текущие вопросы российско-турецких отношений. "Подтверждена готовность к расширению внешнеполитического сотрудничества с Анкарой, в том числе на профильных региональных многосторонних площадках", - добавили в дипведомстве.

Мехмет Самсар работал в должности посла в РФ с июля 2019 года. На этом посту он сменил Хюсейина Дириоза. 

Теги:
ТурцияРоссияРуденко, Андрей Юрьевич
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