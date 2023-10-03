3 октября, 11:35

Замглавы МИД РФ обсудил с послом Израиля развитие многоплановых связей между странами

Встреча прошла по просьбе израильского дипломата

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Специальный представитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД Михаил Богданов и посол Израиля в Москве Александр Бен Цви обсудили поступательное развитие многоплановых связей между двумя странами, а также ближневосточную проблематику.

"В ходе беседы были обсуждены актуальные вопросы дальнейшего поступательного развития российско-израильских многоплановых связей, включая поддержание регулярного политического диалога, - говорится в сообщении МИД РФ. - Состоялся также обмен мнениями по представляющей взаимный интерес ближневосточной проблематике".

Встреча прошла по просьбе израильского дипломата. 

Теги:
РоссияИзраильБогданов, Михаил Леонидович
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