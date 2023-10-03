3 октября, 12:03

Богданов обсудил с завершающим работу в России послом Замбии двусторонние отношения

Согласно заявлению МИД РФ, стороны обсудили "актуальные вопросы дальнейшего укрепления традиционно дружественных российско-замбийских отношений"

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД России Михаил Богданов провел встречу с послом Замбии в Москве Шедреком Чингембу Лувитой по случаю окончания его миссии. Об этом сообщается на сайте МИД РФ.

"В ходе состоявшейся беседы были обсуждены актуальные вопросы дальнейшего укрепления традиционно дружественных российско-замбийских отношений, включая поддержание активного политического диалога, координацию в ООН и на других международных площадках, расширение торгово-экономических и гуманитарных связей", - указывается в сообщении российского дипведомства. 

Теги:
ЗамбияРоссия
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация