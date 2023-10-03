Присоединение Армении к Римскому статуту и ядерные испытания. Темы брифинга Пескова

Ратификация Арменией Римского статута, возможность проведения ядерных испытаний и курс доллара стали во вторник основными темами брифинга пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова.
ТАСС собрал ключевые заявления представителя Кремля.
О планах президента
- Президент России Владимир Путин работает в Ново-Огареве. Ближе к вечеру он проведет оперативное совещание с постоянными членами Совбеза РФ.
- Во второй половине дня не исключен международный телефонный звонок.
- "Путин пока в Северную Корею не собирается, у него есть приглашение, он его принял". Визит будет согласован по дипломатическим каналам, возможно, во время октябрьской поездки главы МИД РФ Сергея Лаврова в Пхеньян.
- О визите Путина в Китай сообщат своевременно.
- В среду глава государства выступит на Валдайском форуме в середине дня - около 14:00 мск.
О ратификации Арменией Римского статута
- "Армения признала Международный уголовный суд" - структуру, чьи решения для России "незаконны, ничтожны". Москва сомневается, что присоединение к Римскому статуту "является корректным" со стороны Еревана.
- "Армения - это дружественное нам государство, наш партнер. И безусловно, нас многое объединяет с братским армянским народом. <...> Но при этом, конечно, к действующему руководству Армении у нас появятся дополнительные вопросы. Они были заранее переданы армянской стороне".
- Заявления Еревана о подготовке какого-то двустороннего соглашения с Москвой, которое позволит не исполнять ордер Международного уголовного суда на арест Путина, - это "только идея армянской стороны". Неясно, "как они могут обеспечить особые условия, исключения".
- "Конечно, нам бы не хотелось, чтобы когда-то по каким-то причинам президенту пришлось бы отказываться от визитов в Армению".
- В Кремле "абсолютно не согласны" с заявлением армянского премьера Никола Пашиняна, будто присоединение Еревана к Римскому статуту "связано с недостаточностью инструмента ОДКБ и российско-армянского партнерства для обеспечения безопасности страны": "Лучше этих механизмов у армянской стороны ничего нет".
О Нагорном Карабахе
- В вопросе Нагорного Карабаха "всегда надо помнить о решении господина Пашиняна, который <...> признал границы Азербайджана по состоянию на 1991 год": "Это является предтечей всей той ситуации, которая сейчас".
- Россия внимательно следит за судьбой карабахских армян. "Оказываем гуманитарную помощь, наши миротворцы продолжают свою деятельность".
О подготовке к президентским выборам
- "Мне ничего не известно о том, что президентская кампания начнется в ноябре (как об этом писала газета "Коммерсантъ" - прим. ТАСС)".
- Что касается возможного посещения Путиным форума "Россия", которое "Коммерсантъ" увязывает со стартом предвыборной кампании, "если такие планы появятся у президента", о них своевременно сообщат.
О возможности ядерных испытаний
- "В настоящее время мы все-таки не выходили из режима отказа от ядерных испытаний".
О прогрессивной шкале налогообложения
- В Кремле пока не комментируют законопроект, устанавливающий прогрессивную шкалу налогообложения по НДФЛ: "Неправильно говорить о позиции <...> перед тем, как народные избранники проведут свои дискуссии".
О курсе доллара
- Что касается роста курса доллара, "поводов для беспокойств по-прежнему нет": "Чрезмерное внимание к курсу доллара <...> - это, скорее, рудименты прошлого".
- Правительство России полностью обеспечивает макроэкономическую стабильность.
Об уходе Рыжкова из Совета Федерации
- В Кремле "с большим уважением" относятся к экс-председателю Совета министров СССР Николаю Рыжкову, решившему покинуть пост сенатора от Белгородской области: "Трудно, конечно переоценить вклад таких людей, как Рыжков, в развитие нашей страны".