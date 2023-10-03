Песков опроверг информацию о проведении в РФ ядерных испытаний

Пресс-секретарь президента РФ считает неуместными на официальном уровне дискуссии о проведении испытательных ядерных взрывов

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков считает неуместными на официальном уровне дискуссии о проведении испытательных ядерных взрывов, поскольку РФ не отказывалась от моратория на ядерные испытания.

"В настоящее время мы все-таки не выходили из режима отказа от ядерных испытаний, этого не было до сих пор, поэтому я не думаю, что сейчас пока возможны такие дискуссии с официальной точки зрения", - сказал представитель Кремля журналистам. Таким образом он прокомментировал слова главного редактора МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргариты Симоньян о ядерном взрыве над Сибирью, чтобы таким "ядерным ультиматумом" подтолкнуть противников РФ к решению военного конфликта на Украине.

Песков призвал не забывать, что "Маргарита не работает в официальных органах власти, поэтому ее слова не всегда отображают официальную позицию".

Последний взрыв советского ядерного заряда мощностью 70 кт состоялся 24 октября 1990 года на Новой Земле, после чего СССР объявил о моратории на испытания ядерного оружия, его придерживается и Россия.