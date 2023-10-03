Слуцкий заявил, что ратификация Римского статута может обернуться против властей Армении

По словам главы комитета Госдумы по международным делам, армянские власти рискуют быть втянутыми в выполнение политических заказов ангажированного Международного уголовного суда в Гааге, "который по своему усмотрению использует закон и право в интересах "золотого миллиарда" и преступных амбиций коллективного Запада"

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Ратификация Римского статута МУС может в будущем обернуться против самих же властей Армении. Такое мнение высказал глава комитета Госдумы по международным делам и лидер ЛДПР Леонид Слуцкий в своем Telegram-канале .

По его словам, армянские власти с этого момента рискуют быть втянутыми в выполнение политических заказов ангажированного Международного уголовного суда в Гааге, "который по своему усмотрению использует закон и право в интересах "золотого миллиарда" и преступных амбиций коллективного Запада".

"Армения, кстати, в этот "клуб исключительных" не входит, и ее нынешним политикам стоило бы задуматься, в каких целях их так активно "вербуют". Становиться пешкой в чужой русофобской игре будет большой, если не сказать роковой, ошибкой для официального Еревана. В конечном итоге ратификация Римского статута МУС может в будущем обернуться против самих же властей Армении", - отметил Слуцкий.

О ратификации

Парламент Армении ранее проголосовал за ратификацию Римского статута МУС. За это решение проголосовали 60 депутатов, против - 20. Оппозиционные фракции "Армения" и "Честь имею", которые бойкотировали обсуждение вопроса, вернулись в зал заседаний и проголосовали против. Они отметили, что принятие данного документа не имеет ничего общего с интересами Армении и преследует геополитические цели.

Ранее в МИД РФ сообщили ТАСС, что ратификация Римского статута Арменией будет иметь самые негативные последствия для двусторонних отношений. Как подчеркнули на Смоленской площади, продвигаемый армянскими представителями тезис о том, что присоединение к МУС якобы никак не скажется на российско-армянских связях не соответствует действительности, а Ереван не учел ответные предложения Москвы по статуту.