Посол РФ в Израиле заявил, что чествование нациста в парламенте Канады не имеет оправданий

По словам Анатолия Викторова, эта ситуация является вопиющим надругательством над памятью жертв нацизма

ТЕЛЬ-АВИВ, 3 октября. /ТАСС/. Чествование нациста в канадском парламенте является вопиющим надругательством над памятью жертв нацизма и не может иметь оправданий, посольство РФ в Тель-Авиве привлекло внимание израильских властей к этому инциденту. Об этом говорится в комментарии посла России в Израиле Анатолия Викторова.

Посольство РФ в Тель-Авиве "привлекло внимание офиса президента, канцелярии премьер-министра, Совета национальной безопасности, Кнессета (парламент) и МИД Израиля к этому отвратительному и не имеющему никаких оправданий чествованию нацистского карателя в парламенте Канады", заявил Викторов, указав, что это "вопиющий случай надругательства над памятью жертв нацизма". "Уверены, что этот вопиющий случай открытой поддержки нацизма не останется без ответа со стороны израильских властей", - добавил он, отметив, что, "видимо, официальные власти Израиля настолько поражены тем, что произошло в парламенте Канады, поскольку оно высветило нацистскую сущность киевского режима, что пока не подобрали нужных слов для его оценки и поняли, каким "героям" воздается слава на Украине".

"Руководство Израиля неоднократно подтверждало неизменность и твердость своей позиции относительно абсолютной неприемлемости любых попыток реабилитации нацистских приспешников. В России всегда ценили и ценят тесное взаимодействие с Израилем в вопросах недопущения прославления нацизма, противодействия искажению истории, предания забвению жертв Холокоста и всех нацистских преступлений", - отметил Викторов. "Продолжим с ними [израильской стороной] сотрудничество, в том числе активные солидарные действия в целях обеспечения неотвратимости наказания виновных за не имеющие срока давности преступления нацистов", - распространила текст комментария посла пресс-служба посольства.

Викторов отметил, что русскоязычные общественные организации Израиля "решительно осудили устроенное канадскими властями позорное действо". "Мы [посольство РФ] приняли во внимание реакцию Музейно-мемориального комплекса Яд Вашем и его руководителя Дани Даяна в связи устроенным 22 сентября в парламенте Канады публичным восхвалением нацистского пособника", - добавил он. Даян на прошлой неделе назвал инцидент в канадском парламенте "прискорбным моментом, ставшим результатом незнания фактов о Холокосте".