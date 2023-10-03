Делегация РФ в СПЧ ООН отметила рост случаев дискриминации россиян в Лихтенштейне

Представитель делегации Ольга Опанасенко отметила, что в этой стране ущемляется право на свободу мнений, что проявилось в ограничении вещания новостного агентства Sputnik и телевизионной сети RT

ЖЕНЕВА, 3 октября. /ТАСС/. Российская делегация, участвующая в проходящей в Женеве 54-й сессии Совета ООН по правам человека (СПЧ), привлекла внимание мировой общественности к нарушениям прав человека в Лихтенштейне, в частности, прав россиян. В этой стране ущемляется право на свободу мнений, что проявилось в ограничении вещания новостного агентства Sputnik и телевизионной сети RT, заявила представитель делегации РФ Ольга Опанасенко.

"У Российской Федерации сохраняются серьезные озабоченности в связи с ростом проявлений дискриминации по расовому, этническому и религиозному признакам, - сказала дипломат на заседании СПЧ, посвященном рассмотрению положения с правами человека в Княжестве Лихтенштейн в рамках процедуры Универсального периодического обзора (УПО). - Отмечаем участившиеся случаи дискриминации в Лихтенштейне россиян, в частности в банковской сфере, а также ущемления права на свободу мнений и их свободное выражение, которые проявляются в ограничении вещания новостного агентства Sputnik и телевизионной сети RT".

В Москве выражают надежду, что "принятые Лихтенштейном в ходе УПО рекомендации будут должным образом выполняться и позволят преодолеть существующие недостатки в области прав человека", продолжила Опанасенко. "Будем тщательно следить за выполнением Вадуцем полученных рекомендаций", - резюмировала она.

54-я сессия СПЧ проходит в Женеве с 11 сентября по 13 октября. РФ не входит в совет, однако активно участвует в его заседаниях.