В Ингушетии назначили нового министра по национальной политике

Им стал Руслан Мизиев

МАГАС, 3 октября. /ТАСС/. Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов назначил министром по внешним связям, национальной политике, печати и информации региона Руслана Мизиева, который после смерти предыдущего министра исполнял обязанности руководителя ведомства, говорится в сообщении пресс-службы правительства региона.

"Указом главы Ингушетии Махмуда-Али Калиматова на должность руководителя министерства по внешним связям, национальной политике, печати и информации республики назначен Руслан Мизиев, более 9 лет занимавший должность заместителя министра в том же ведомстве. Мизиев имеет большой опыт управленческой работы", - говорится в сообщении.

Мизиев в 2009 году был назначен начальником отдела в аппарате Совета безопасности Ингушетии, а спустя короткое время возглавил аппарат правительства региона. В течение последних почти 10 лет занимал пост заместителя руководителя Миннаца региона.

Ранее пост министра с марта по август 2023 года занимал Ваха Беков, который умер в конце августа в медучреждении из-за последствий панкреатита.