Послу Молдавии заявили протест из-за преследования в республике русскоязычных СМИ

Россия в качестве ассиметричной меры закрывает въезд лицам, причастным к ограничению прав российских журналистов, сообщили в МИД РФ

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Посол Молдавии в России Лилиан Дарий был вызван в МИД РФ из-за политически мотивированного преследования русскоязычных СМИ в республике, ему заявлен протест. Об этом говорится в сообщении на сайте ведомства.

"3 октября в МИД России был вызван чрезвычайный и полномочный посол Республики Молдова в Российской Федерации Л. Дарий. Молдавской стороне заявлен решительный протест в связи с продолжающимся политически мотивированным преследованием русскоязычных СМИ в Молдавии", - указали в российском дипведомстве.

По его данным, послу Молдавии сообщили, что РФ в качестве асимметричной меры закрывает въезд лицам, причастным к ограничению прав российских журналистов.

"Дарию сообщено, что в качестве асимметричной меры закрыт въезд в Российскую Федерацию ряду лиц, имеющих прямое отношение к ограничению свободы слова и прав российских журналистов в Молдавии, а также разжиганию антироссийских настроений", - указали в министерстве.