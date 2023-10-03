Замглавы МИД РФ обсудил с посетившим Москву японским депутатом конфликт вокруг Украины

В российском дипведомстве уточнили, что встреча состоялась по просьбе японского парламентария

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Заместитель министр иностранных дел РФ Михаил Галузин обсудил кризис вокруг Украины с депутатом верхней палаты парламента Японии Мунэо Судзуки, первым из японских депутатов посетившим Россию с февраля 2022 года.

"В ходе беседы проведен обстоятельный обмен мнениями по ряду актуальных международных проблем, включая ситуацию вокруг украинского кризиса", - говорится в сообщении на сайте российского дипведомства.

В МИД РФ уточнили, что встреча состоялась по просьбе японского парламентария.