Россия и Бразилия договорились укреплять сотрудничество на многосторонних площадках

Министры иностранных дел России Сергей Лавров и Бразилии Мауро Виейра обменялись поздравительными посланиями по случаю 195-летия установления дипломатических отношений

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Министры иностранных дел России Сергей Лавров и Бразилии Мауро Виейра обменялись поздравительными посланиями по случаю 195-летия установления дипломатических отношений и отметили, что страны намерены углублять двустороннее сотрудничество и диалог на многосторонних площадках. Об этом сообщили в дипведомстве РФ.

"[Лавров] выразил уверенность в дальнейшем успешном развитии российско-бразильских связей на благо народов двух стран, в интересах укрепления основ многополярного миропорядка и упрочения международной безопасности и стабильности", - указали в министерстве. Глава МИД РФ также отметил, что Бразилия сегодня для России "является ключевым, стратегическим партнером в латиноамериканском регионе и мире, с которым связывает доверительный политический диалог, имеющий огромный потенциал, практическое сотрудничество, тесное и конструктивное взаимодействие на многосторонних площадках".

Как отметили в ведомстве, министр иностранных дел Бразилии в своем послании "подтвердил готовность к углублению двустороннего сотрудничества и диалога между Москвой и Бразилиа на многосторонних площадках". Он также подчеркнул, что "российско-бразильское стратегическое партнерство, основанное на глубоких связях между странами и народами, приносит конкретные результаты в различных сферах".

3 октября Россия и Бразилия отмечают 195-летие установления дипломатических отношений. В этот день в 1828 году указом императора Николая I было объявлено о назначении первого посланника России в Бразилии, которым стал известный русский дипломат и ученый Франц Борель.