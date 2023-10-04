Путин проведет переговоры с президентом Абхазии

Ожидается, что лидеры обсудят дальнейшее развитие сотрудничества между двумя странами в различных областях

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин встретится с президентом Абхазии Асланом Бжанией. Ожидается, что лидеры обсудят дальнейшее развитие сотрудничества между двумя странами в различных областях.

В предыдущий раз главы государств проводили очные переговоры в 2020 году в Сочи. Тогда в повестке тоже было развитие двусторонних отношений, в том числе взаимодействие в туризме, сельском хозяйстве и телекоммуникациях. Президент Абхазии в той беседе поблагодарил Путина за помощь в борьбе с пандемией, в том числе за развернутый на территории республики госпиталь министерства обороны.

Путин поддерживает контакты с Бжанией и в других форматах. Российский лидер регулярно направляет поздравительные телеграммы по случаю Дня независимости Абхазии, а в этом году он также поздравил президента и жителей страны с годовщиной признания независимости республики. Кроме того, лидеры контактируют и по телефону.

Накануне встречи с Путиным президент Абхазии провел переговоры с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым. В частности, Бжания вручил главе российского дипведомства высший орден республики - "Ахьдз-Апша" ("Честь и слава") первой степени за вклад в дело признания ее независимости. Помимо этого, руководитель Абхазии поблагодарил российскую сторону за соглашение о двойном гражданстве, указав, что граждане республики восприняли этот документ "с большим воодушевлением". Он упомянул и соглашение о восстановлении аэропорта Сухум, назвав этот проект очень значимым для страны.

Также на переговорах с Лавровым абхазский лидер отмечал, что республика поддерживает Россию в проведении спецоперации на Украине. Министр иностранных дел РФ в свою очередь поблагодарил президента Абхазии за гуманитарную помощь бойцам, участвующим в СВО.

Дипломатические отношения между Россией и Абхазией были установлены в сентябре 2008 года - вскоре после признания независимости республики. Между двумя странами действуют Договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи, Договор о союзничестве и стратегическом партнерстве. Российская Федерация является основным торговым партнером Абхазии - на нее приходится свыше 77% товарооборота республики.