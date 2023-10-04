Постпредство России при ООН: Запад контролирует украинский сайт "Миротворец"

Дмитрий Полянский заявил, что ресурс может контролироваться из Канады или США

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Запад контролирует украинский экстремистский сайт "Миротворец", где публикуются личные данные людей, которых создатели портала считают врагами страны, заявил первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский в эфире телеканала "Соловьев Live".

"Этот веб-сайт считается украинским, но на самом деле он ведется где-то на Западе", - сказал дипломат. По его словам, этот ресурс может контролироваться из Канады или США.

"Так что сам сервер не находится под контролем Украины, он наверняка находится в пределе досягаемости властей США, которые могут заблокировать его и наказать людей, которые стоят за этим, - продолжил Полянский. - Но они этого не делают".

Дипломат назвал абсолютно возмутительным тот факт, что в списке «Миротворца» находятся более 350 несовершеннолетних. В то же время, по его словам, органы ООН «очень скромно относятся к этому факту».

Экстремистский сайт "Миротворец" был создан в августе 2014 года. К весне 2021 года он включал собранные незаконным образом личные данные более 240 тыс. граждан разных стран, объявленных "врагами Украины". Как заявляли в Генпрокуратуре РФ, сайт был создан для проведения зачисток от оппозиционных политических деятелей и журналистов и представляет собой грубое нарушение властями Украины Европейской конвенции по правам человека.