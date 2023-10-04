Сенатором от парламента Якутии в Совете Федерации стал Сахамин Афанасьев

За его кандидатуру проголосовал 61 из 65 депутатов

ЯКУТСК, 4 октября. /ТАСС/. Депутаты Государственного собрания (Ил Тумэн) Якутии наделили Сахамина Афанасьева полномочиями сенатора представителя от парламента республики в Совете Федерации.

"От имени депутатского корпуса Государственного собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) мы поздравляем Сахамина Милановича [Афанасьева] с высоким доверием, с избранием сенатором Российской Федерации от Государственного собрания", - сказал председатель Ил Тумэн республики Алексей Еремеев.

За его кандидатуру на втором пленарном заседании парламента седьмого созыва в ходе тайного голосования проголосовал 61 депутат, против - 2, воздержались - 2. Всего на заседании присутствовали 65 депутатов.

Сахамин Миланович Афанасьев родился 16 ноября 1973 года в селе Верхневилюйск Верхневилюйского района Якутской АССР. Трудовая деятельность началась с 1990 года. С 2014 по 2021 годы занимал должность министра экологии, природопользования и лесного хозяйства Республики Саха (Якутия). В 2021-2023 годах был председателем постоянного комитета Ил Тумэн по земельным отношениям, природным ресурсам и экологии шестого созыва.

В верхней палате российского парламента Государственное Собрание Якутии с 2013 года представлял Александр Акимов. В 2018 году он был переутвержден.