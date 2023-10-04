В кабмине РФ не поддержали проект об обязательном указании цены за килограмм товара

Предлагаемая законопроектом инициатива "приведет к удорожанию процессов выкладки товаров и изготовления ценников и, как следствие, к повышению конечной стоимости", подчеркнули в кабмине

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Комиссия правительства РФ по законопроектной деятельности не поддержала инициативу, обязывающую магазины указывать на ценниках не только стоимость товара, но и цену за его килограмм или литр. Текст проекта отзыва комиссии есть в распоряжении ТАСС.

Законопроект был разработан и внесен в Думу вице-спикером палаты Борисом Чернышовым (ЛДПР) в июне этого года. Изменения предлагается внести в закон "О защите прав потребителей". Согласно инициативе, ценники на товары в магазинах должны содержать информацию о цене непосредственно за килограмм или за литр товара.

В кабмине указали на то, что предлагаемая законопроектом инициатива "приведет к удорожанию процессов выкладки товаров и изготовления ценников и, как следствие, к повышению конечной стоимости товаров для потребителя". "Правительство Российской Федерации не поддерживает законопроект", - говорится в документе.

По словам автора проекта, производители зачастую снижают количество или объем товара, сохраняя при этом размер упаковки и цену. "Данный феномен не относится к маркетинговым инструментам стимулирования потребителей, поскольку не ведет к цели удовлетворения потребности и представляет собой введение в заблуждение потребителей", - говорится в пояснительных материалах.