Парламент Якутии дал согласие на назначение Бычкова главой кабмина республики

За его кандидатуру проголосовали 64 из 65 депутатов

ЯКУТСК, 4 октября. /ТАСС/. Депутаты Государственного собрания (Ил Тумэн) Якутии дали согласие на назначение Кирилла Бычкова на должность председателя правительства республики.

За кандидатуру Бычкова в ходе пленарного заседания проголосовали 64 депутата, воздержался один.

Глава Якутии Айсен Николаев, представляя в парламенте кандидатуру Бычкова, напомнил о его работе заместителем и первым заместителем председателя правительства. "Зарекомендовал себя профессионалом, четко нацеленным на результат. Под его кураторством достигнуты серьезные и важные цели в развитии республики. Главной задачей в его работе являлось обеспечение социально-экономического развития республики в сложнейших условиях ограничительных мер, связанных сначала с коронавирусом, затем с западными санкциями. Как итог - мы не только сохранили темпы устойчивого развития, но и смогли их нарастить, улучшить ключевые социально-экономические показатели. За период работы Кирилла Евгеньевича [Бычкова] в экономику республики, в частности, вложен максимальный объем инвестиций среди субъектов всего Дальнего Востока - свыше 2 трлн рублей", - сказал Николаев.

Бычков в 1996 году окончил Московский государственный институт международных отношений (МГИМО) МИД РФ (факультет международных экономических отношений, отделение международных валютно-кредитных отношений). В октябре 2018 года указом главы республики был назначен заместителем председателя правительства Якутии, с ноября 2020 года был первым заместителем председателя правительства региона.