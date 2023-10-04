4 октября, 06:54

Замглавы ЕК назвал новый закон ЕС о свободе СМИ предупреждением для Венгрии и Франции

В этих странах есть тенденция к монополизации информации и "слабая защита" журналистов, сообщили в Еврокомиссии

БРЮССЕЛЬ, 4 октября. /ТАСС/. Будущий закон Евросоюза о свободе СМИ, направленный на защиту прессы от политического давления, станет серьезным предупреждающим сигналом для стран ЕС, в частности для Венгрии и Франции. Об этом заявила заместитель председателя Еврокомиссии (ЕК) по вопросам европейских ценностей и транспарентности Вера Юрова.

"Европейский закон о свободе СМИ станет серьезным предупреждающим сигналом для стран - членов [сообщества]", - сказала еврокомиссар в интервью европейскому изданию газеты Politico. По ее мнению, в Венгрии наблюдается тенденция по монополизации информации, которую Брюссель хотел бы не допустить в других государствах блока, в том числе посредством высоких штрафов. Применительно к Франции Юрова констатировала "очень слабую защиту" журналистов, добавив, что страна выступала против европейского закона о свободе СМИ, видя в нем угрозу "разрушения своей прекрасной системы". "Я всегда считала это [такую позицию] очень высокомерным", - добавила она.

Европарламент во вторник принял позицию по закону о свободе СМИ, направленному на обеспечение плюрализма в данной сфере и защиту изданий от государственного и экономического вмешательства. 448 голосов было подано в пользу принятия соответствующего закона, 102 голоса против. Теперь парламент приступит к переговорам об окончательной форме закона. 

Теги:
РоссияФранцияВенгрия
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