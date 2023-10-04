Захарова заявила о принятии в Армении важных решений без опоры на мнение граждан

По словам официального представителя МИД РФ, эти решения несут "общенациональное значение не только сегодняшнего дня, но и в контексте истории нации"

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Принятие решений в Армении, имеющих общенациональное значение, осуществляют без опоры на общественное мнение, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Принимаются решения, которые имеют общенациональное значение не только сегодняшнего дня, но и в контексте истории нации. Они принимают эти решения без опоры на общественное мнение, без опоры на результаты плебисцита, - сказала дипломат в эфире радио "Спутник". - Мало того, они принимают решения, которые противоречат всему тому, что они говорили, идя на выборы".