4 октября, 08:02
Военная операция на Украине

В Херсонской области сообщили об уничтожении склада и поста ВСУ у острова Алексеевский

В островной зоне также ликвидирована станция радиоэлектронной разведки с расчетом, отметили в экстренных службах региона

ГЕНИЧЕСК, 4 октября. /ТАСС/. Соединения группировки войск "Днепр" уничтожили за сутки склад с боеприпасами и наблюдательный пост Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе острова Алексеевский под Херсоном, сообщил журналистам представитель оперативных служб региона.

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"На херсонском направлении уничтожены наблюдательный пост и склад с боеприпасами в районе острова Алексеевский, потери ВСУ в живой силе: восемь погибших и трое раненых. [Также уничтожены] 120-мм минометный расчет и боекомплект к нему в районе населенного пункта Антоновка; одна единица автомобильной техники выведена из строя, потери ВСУ в живой силе: шесть погибших и трое раненых", - сказал он.

В островной зоне уничтожена станция радиоэлектронной разведки с расчетом, на каховском направлении - позиция ВСУ. 

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