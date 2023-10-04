4 октября, 07:26
Отставки и назначения

Министр энергетики Крыма Коринь ушел в отставку

По словам главы региона Сергея Аксенова, он написал заявление по собственному желанию

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 октября. /ТАСС/. Министр топлива и энергетики Республики Крым Игорь Коринь написал заявление об увольнении. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов в своем Telegram-канале.

"Министр топлива и энергетики Республики Крым Игорь Владимирович Коринь написал заявление об увольнении по собственному желанию", - говорится в сообщении.

Ранее Аксенов посетил Ялту и по итогам поездки раскритиковал работу ресурсоснабжающих организаций и профильного министерства. В частности, по словам главы региона, в городе под угрозой срыва оказалась догазификация 435 абонентов, которую должны были завершить до конца года. 

Теги:
РоссияОтставки и назначенияАксенов, Сергей ВалерьевичКрым
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