Лавров: Россия продолжит поддерживать повышение международной роли Латинской Америки

Глава МИД РФ указал, что Москва приветствует стремление латиноамериканских стран брать решение возникающих проблем в свои руки

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 октября. /ТАСС/. Россия будет и дальше поддерживать укрепление международной роли как отдельных стран Латинской Америки, так и региона в целом. Об этом говорится в приветствии министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова к участникам VI международного форума "Россия и Ибероамерика в турбулентном мире: история и современность", который проходит в Санкт-Петербургском государственном университете.

"Все мы свидетели тектонических трансформаций, связанных с продолжающимся формированием более справедливого многополярного миропорядка, - отмечается в приветствии Лаврова, которое зачитал замглавы МИД РФ Сергей Рябков. - Нет сомнений, что Латинская Америка займет значимое место в обновленной архитектуре мироустройства. Россия будет и далее поддерживать повышение международной роли как отдельных государств Латинской Америки и Карибского бассейна, так и региона в целом".

Лавров указал, что Россия приветствует стремление латиноамериканских друзей брать решение возникающих проблем в свои руки.

"Уверен, что форум внесет весомый вклад в укрепление доверия и взаимопонимания между народами наших стран", - отметил он и пожелал участникам содержательных и интересных дискуссий.