Рябков: отношения РФ с Латинской Америкой развиваются, несмотря на препоны Запада

По словам замглавы МИД России, страна будет способствовать налаживанию связей региона с Евразийским экономическим союзом

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 октября. /ТАСС/. Россия развивает отношения со странами Латинской Америки и Карибского бассейн, несмотря на препятствия Запада. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков на VI международном форуме "Россия и Ибероамерика в турбулентном мире: история и современность", который проходит в Санкт-Петербургском государственном университете.

"Отношения со странами региона, несмотря на сложный геополитический и геоэкономический фон, на все чинения нам коллективным Западом препон, продолжают поступательно двигаться. Развиваются, поднимаются по ряду направлений на новые высоты", - сказал Рябков на пленарном заседании форума.

По его словам, Россия вышла на новый уровень стратегического партнерства с некоторыми странами этого региона. "Мы активно взаимодействуем как по односторонней линии, так и в многосторонних форматах, - отметил Рябков. - Готовы тесно работать на многосторонних площадках, в ООН, Группе двадцати, БРИКС, а также с интеграционными объединениями Латинской Америки и Карибского бассейна, с Сообществом латиноамериканских и карибских государств".

Кроме того, высокопоставленный дипломат отметил, что Россия будет способствовать налаживанию связей региона с Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС).