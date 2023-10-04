Лавров 12 октября примет участие в Совете глав МИД СНГ в Бишкеке

В 2023 году Киргизия председательствует в Содружестве

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров 12 октября примет участие в заседании Совета министров иностранных дел (СМИД) Содружества Независимых Государств (СНГ), которое пройдет в Бишкеке. Об этом сообщила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"12 октября в Бишкеке глава российского внешнеполитического ведомства примет участие в очередном заседании Совета министров иностранных дел СНГ. Напомню, в 2023 году Киргизская Республика председательствует в Содружестве", - сказала дипломат.

По словам Захаровой, главы внешнеполитических ведомств обменяются мнениями по актуальным международным и региональным темам, планируют обсудить перспективы развития многопланового сотрудничества в формате СНГ, в том числе с учетом предстоящего с 1 января 2024 года председательства России в объединении.

"В рамках укрепления внешнеполитической координации министры одобрят проекты совместных заявлений по ряду важных международных тем, которые будут переданы на рассмотрение лидеров стран СНГ 13 октября, и утвердят план межмидовских консультаций на 2024 год, - сообщила официальный представитель дипведомства. - Особое внимание планируется уделить наращиванию взаимодействия в правоохранительной, культурно-гуманитарной сферах, а также расширению международных связей Содружества. В контексте объявленного в этом году в СНГ Года русского языка как языка межнационального общения будут приняты решения, направленные на его популяризацию в Содружестве и в целом в мире".