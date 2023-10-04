Захарова считает, что заседание глав МИД стран ЕС в Киеве было безуспешным

Венгрия и Польша продемонстрировали претензии к политике Украины, добавила официальный представитель МИД РФ

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Заседание глав МИД стран Евросоюза в Киеве не привело к значимым результатам, а Венгрия и Польша продемонстрировали претензии к политике Украины. Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"В Будапеште и Варшаве накопилось немало претензий к политике [президента Украины Владимира] Зеленского. Как оказалось, этот еэсовский "штурм мозга" не привел к значимым результатам", - констатировала дипломат, комментируя итоги встречи.

Как отметила Захарова, европейские дипломаты не смогли договориться об очередном выделении Украине военной помощи в размере €5 млрд в 2024 году.

Выездное заседания Совета ЕС на уровне глав МИД прошло в Киеве 2 октября. По итогам встречи не было озвучено каких-либо практических решений, в ней приняли участие 23 из 27 министров иностранных дел ЕС. Польша, Венгрия, Латвия и Швеция были представлены заместителями и старшими дипломатами.