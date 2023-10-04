Захарова заявила, что в ФРГ не осознают опасности накачки Украины оружием

По словам официального представителя МИД РФ, в Германии полным ходом идет реабилитация нацизма

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Берлин говорит о возможности ударов со стороны Украины по территории РФ дальнобойными ракетами, не осознавая опасности накачки вооружениями киевского режима. Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Подобное пропитанное русофобией и реваншизмом заявление говорит о том, что в Берлине до сих пор не осознали, к чему может привести их бездумная накачка вооружениями преступного киевского режима", - сказала дипломат, комментируя недавние заявления председателя комитета Бундестага по обороне Мари-Агнес Штрак-Циммерман об оправданности потенциальных ударов Вооруженных сил Украины (ВСУ) по территории РФ дальнобойными крылатыми ракетами Taurus.

В этом контексте Захарова отметила, что "германское руководство забыло уроки истории, хотя должно их помнить лучше других и быть более чувствительным и нетерпимым к любым проявлениям человеконенавистнической идеологии, где бы это все не происходило". "Но мы видим обратное, - продолжила она. - Берлин отрицает общепризнанный факт сотрудничества украинских националистов с гитлеровским Третьим рейхом". "И отсюда вывод закономерный: в нынешней Германии реабилитация нацизма идет полным ходом", - подчеркнула официальный представитель МИД РФ.