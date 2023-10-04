Захарова: РФ сохраняет безвизовый режим для граждан Украины по гуманитарным соображениям

Как отметила официальный представитель МИД РФ, "российская сторона неоднократно заявляла, что не будет идти тем же путем, не будет уподобляться киевскому режиму и отыгрываться на простых людях"

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Россия по гуманитарным соображениям сохраняет безвизовый режим для граждан Украины, в отличие от киевского режима, который ввел визы для россиян, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Российская сторона неоднократно заявляла, что не будет идти тем же путем, не будет уподобляться киевскому режиму и отыгрываться на простых людях, заинтересованных в поддержании родственных, духовных связей, - сказала дипломат на брифинге. - Исходя из этой гуманитарной логики безвизовый режим будет сохранен".

Захарова напомнила, что "летом прошлого года киевский режим принял решение о введении визового режима для российских граждан, расторгнув в одностороннем порядке двустороннее межправительственное соглашение о безвизовых поездах". "До этого, напомню, между Россией и Украиной никогда не существовало визового режима, - подчеркнула дипломат. - Разрушение Киевом этой практики было направлено на то, чтобы максимально затруднить контакты между людьми".

Президент России Владимир Путин 29 сентября подписал указ о порядке въезда и выезда граждан Украины. Согласно указу, такие люди могут пересекать границу России без оформления виз на основании внутреннего или заграничного украинского паспорта, дипломатического или служебного паспорта, удостоверения личности моряка или члена экипажа воздушного судна. Также это можно сделать по удостоверению личности на возвращение на Украину (таким образом допускается только выехать в эту страну). В случае с детьми потребуется свидетельство о рождении или паспорт законного представителя с информацией о ребенке.

Допускается в том числе въезд в Россию по документам, срок действия которых истек.