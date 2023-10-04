Рябков: попытки Киева дестабилизировать обстановку в районе ЗАЭС не прекращаются

По словам замглавы МИД РФ, Россия призывает МАГАТЭ фиксировать, кто несет ответственность за нападения на станцию

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 октября. /ТАСС/. Попытки Киева дестабилизировать обстановку в районе Запорожскую АЭС (ЗАЭС) не прекращаются. Об этом заявил ТАСС замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

По его словам, Россия призывает Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) фиксировать, кто несет ответственность за нападения на ЗАЭС. "Мы призываем агентство не просто фиксировать факты нападений на станцию и город-спутник Энергодар с помощью беспилотников и иным образом, а фиксировать, кто несет за это ответственность. Пока мы не добились от МАГАТЭ нужных подвижек в этом направлении", - сказал замминистра на полях международного форума "Россия и Ибероамерика в турбулентном мире: история и современность".

Рябков добавил, что Москва предостерегает Киев и его спонсоров от попыток дестабилизировать обстановку вокруг ЗАЭС. "Мы предостерегаем Киев и его спонсоров от любых попыток что-то дестабилизировать в этом плане. Это будет помимо всего прочего не просто эскалационным шагом очередным, это будет действием, по сути дела перечеркивающим те принципы и тезисы, которые гендиректор [МАГАТЭ Рафаэль] Гросси разработал и продвигал в последние месяцы на профильных площадках, включая Совет Безопасности ООН", - сказал Рябков.

Рябков также призвал Гросси послать соответствующие сигналы Киеву. "Если в его силах и если у него есть достаточно политической воли настаивать на необходимости их (принципов и тезисов Гросси - прим. ТАСС) соблюдения и выполнения, значит, он должен соответствующие сигналы адресовать Киеву и его спонсорам", - указал дипломат.

"Мы можем иметь определенные, отличающиеся от взглядов руководства агентства подходы к тому, как надо было разрабатывать эти принципы и как их надо было утверждать. Но сейчас не об этом, а о том, что подобная дестабилизирующая операция или действия просто перечеркнут эти самые принципы и тезисы Рафаэля Гросси", - резюмировал замглавы МИД РФ.