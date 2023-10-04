Глава Башкирии освободил от должности вице-премьера и двух министров

Это связано с их избранием депутатами Госсобрания

УФА, 4 октября. /ТАСС/. Глава Башкирии Радий Хабиров освободил от должности вице-премьера Илшата Тажитдинова, министра образования и науки Айбулата Хажина и председателя Госкомитета по ЧС Фарита Гумерова в связи с избранием депутатами Госсобрания. Соответствующие указы опубликованы на официальном интернет-портале правовой информации.

"Освободить Тажитдинова Илшата Азаматовича от должности заместителя премьер - министра правительства Республики Башкортостан 4 октября 2023 года в связи с избранием депутатом Государственного собрания - Курултая Республики Башкортостан седьмого созыва", - говорится в документе.

Такие же указы изданы в отношении Гумерова и Хажина. В среду на собрании фракции партии "Единая Россия" Госсобрания Башкирии Тажитдинова выдвинули на пост заместителя спикера парламента. Гумерова рекомендовали на должность председателя комитета Госсобрания по общественной безопасности, правопорядку и судебным вопросам, Хажина - по науке, образованию, культуре, молодежной политике и спорту.

Как сообщила пресс-служба главы республики, исполнение обязанностей министра образования возложено на первого заместителя министра Ильдара Мавлетбердина, председателя Госкомитета по ЧС - первого заместителя руководителя ведомства Кирилла Первова.