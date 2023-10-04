Рябков прокомментировал ратификацию Арменией Римского статута МУС

Такое решение является частью тренда по дистанцированию от России, заявил замглавы МИД РФ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 октября. /ТАСС/. Принятие Арменией Римского статута Международного уголовного суда (МУС) является частью общего тренда по дистанцированию от России. Об этом заявил ТАСС замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Это действие укладывается, к сожалению, в сформировавшийся в последнее время тренд. Со стороны Еревана мы видим все больше демонстративных шагов, направленных на дистанцирование от России", - сказал он на полях Международного форума "Россия и Ибероамерика в турбулентном мире: история и современность".

"История, я уверен, все расставит на свои места. Поиски каких-то покровителей за тридевять земель и желание кому-то понравиться не перечеркнут уникальные исторические, складывающиеся столетиями узы дружбы и взаимопонимания между народами России и Армении", - добавил Рябков.

Парламент Армении ранее проголосовал за ратификацию Римского статута МУС. За это решение проголосовали 60 депутатов, против - 20. Оппозиционные фракции "Армения" и "Честь имею", которые бойкотировали обсуждение вопроса, вернулись в зал заседаний и проголосовали против. Они отметили, что принятие документа не имеет ничего общего с интересами Армении и преследует геополитические цели.

Ранее в МИД РФ сообщили ТАСС, что ратификация Римского статута Арменией будет иметь самые негативные последствия для двусторонних отношений. Как подчеркнули на Смоленской площади, продвигаемый армянскими представителями тезис о том, что присоединение к МУС якобы никак не скажется на российско-армянских связях, не соответствует действительности, а Ереван не учел ответные предложения Москвы по статуту.