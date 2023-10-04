Захарова: РФ учтет невыполнение ФРГ обязательств принимающей стороны по конференциям ООН

По словам официального представителя МИД РФ, поведение немецких властей ставит "под сомнение способность Берлина обеспечивать на должном уровне подготовку многосторонних мероприятий в будущем"

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Россия будет учитывать невыполнение Германией обязательств принимающей стороны при проведении конференций по линии Организации Объединенных Наций (ООН), заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Об итогах 5-й международной конференции по регулированию химических веществ, с 25 по 29 сентября она состоялась в Бонне. На полях конференции немецкое председательство организовало сегмент высокого уровня, - отметила дипломат. - Россия не была представлена на сегменте высокого уровня по одной простой причине - немецкая сторона не выдала визу главе делегации России, представителю Минпромторга нашей страны".

"Считаем поведение немецких властей недопустимым, ставящим под сомнение способность Берлина обеспечивать на должном уровне подготовку многосторонних мероприятий в будущем, - подчеркнула Захарова. - Учтем данный факт при принятии решений о месте проведения конференций по линии ООН".

По итогам конференции, по словам официального представителя МИД, была принята министерская декларация, посвященная стратегическим вопросам развития мировой химической среды. Однако, продолжила Захарова, российская делегация из-за отказа ей принять участие в сегменте высокого уровня на закрытии мероприятия сделала заявление о несогласии с отдельными положениями указанного документа.

"Был сделан акцент на ненадлежащем использовании принимающим государством обязательств по проведению международного мероприятия по линии ООН. Очень хочется надеяться, что и ООН на это обратит внимание", - заключила Захарова.