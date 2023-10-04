4 октября, 09:46,
обновлено 4 октября, 10:26
Ситуация в зоне нагорнокарабахского конфликта

Захарова заявила, что Армению предал ЕС, а не Россия

© ТАСС/ Ruptly

Как добавила официальный представитель МИД РФ, Брюссель и не думал способствовать прекращению огня и оказывать гуманитарную помощь

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Европейский союз предал Армению, а не Россия, Брюссель и не думал способствовать прекращению огня и оказывать гуманитарную помощь. Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

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"Как российские миротворцы выступили посредниками в достижении прекращения огня - это тоже наблюдал Европейский союз со стороны, даже не думая каким-то образом в практическом плане помогать, как организовывали завоз в Нагорный Карабах гуманитарной помощи представители нашей страны после разблокирования Лачинского коридора, как сопровождали выезжающих в Армению жителей Карабаха - на это все Европейский союз взирал молча, со стороны, - сказала дипломат. - Ну как молча, подзуживая и рассказывая гражданам Армении небылицы относительного того, что их якобы Россия предала. То, о чем договаривались при посредничестве Москвы, Ереван отговорил выполнять именно Евросоюз - это он предал армян".

Захарова подчеркнула, что "никакой стабильности и деэскалации миссия Евросоюза в Армении не обеспечивает". "Главной задачей является не безопасность Армении и содействие нормализации [отношений] Баку и Еревана, а разведывательный мониторинг в интересах Брюсселя и провоцирование ситуации", - указала дипломат. "Сначала они занимались увещеванием Армении и обещаниями, просто заманили официальный Ереван в какую-то свою очередную ловушку, а потом стали молчаливыми свидетелями того, как развивалась ситуация, - продолжила Захарова. - Ведь с пути реализации тех договоренностей, которые были достигнуты при посредничестве Москвы, сталкивало <...> Ереван именно западное сообщество". 

Теги:
АрменияРоссияЗахарова, Мария ВладимировнаСитуация в зоне нагорнокарабахского конфликта
© Информационное агентство ТАСС
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