Песков сообщил о контактах России и Запада по ситуации в Карабахе

Газета Politico ранее писала, что представители ЕС, США и РФ провели 17 сентября в Стамбуле секретные переговоры по ситуации в Нагорном Карабахе за несколько дней до нового обострения в регионе

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Москва вела определенные контакты с Западом по ситуации вокруг Нагорного Карабаха, но не те, о которых писала Politico, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Ранее европейское издание газеты Politico со ссылкой неназванного высокопоставленного дипломата и чиновников США и Евросоюза (ЕС) сообщало, что представители ЕС, Соединенных Штатов и России якобы провели 17 сентября в Стамбуле секретные переговоры по ситуации в Нагорном Карабахе за несколько дней до нового обострения в регионе.

"Не совсем так, как это описывают. Там очень много неточностей, много ошибок в этом материале. Определенные контакты по Карабаху были, они имели место. Но это не те переговоры, о которых там написано", - указал Песков в ответ на вопрос, могут ли в Кремле подтвердить проведение таких переговоров.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что Брюссель и Вашингтон обращались к Москве для проведения встречи по теме Нагорного Карабаха до начала кризиса. На брифинге в среду дипломат пояснила, что РФ, США и ЕС провели на встрече рядовой обмен мнениями по Карабаху. "Ничего в этом нет секретного. Это был рядовой обмен точками зрений. Но будем смотреть за тем, как Запад будет все подавать, и отсюда будут понятны и цели, изначально стоявшие перед ними", - сказала Захарова, комментируя утверждения СМИ.