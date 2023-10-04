Захарова заявила, что размещение военной базы РФ в Армении регулируется документами

Согласно международному договору, на территории республики дислоцирована 102-я военная база

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Вопросы размещения российской военной базы в Армении регулируются соответствующими документами. Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Мы все-таки исходим из наших договоренностей, которые зафиксированы на бумаге, это во-первых. А во-вторых, на все конкретные шаги и решения мы и будем конкретно реагировать, а предполагать то, что может быть, - этим занимаются аналитики. Мы даем комментарии по текущим, уже свершившимся событиям или тем, которые точно должны произойти", - сказала дипломат, отвечая на вопрос, ожидает ли российская сторона негативных шагов со стороны Еревана относительно будущего российской военной базы в Армении.

"Если говорить о российской позиции, то она зафиксирована в соответствующих документах, она юридически оформлена", - указала Захарова.

На территории Армении согласно межгосударственному договору от 1995 года дислоцирована 102-я военная база - единственная российская база в Закавказье (общая численность военнослужащих - около 5 тыс. человек). В 2010 году в документ были внесены изменения, в соответствии с которыми срок ее пребывания с первоначальных 25 лет продлен до 49 лет, до 2044 года. База имеет два гарнизона - в окрестностях Гюмри и Еревана.