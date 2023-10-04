Путин 5 октября выступит на пленарке "Валдая"

Темой заседания станет "Справедливая многополярность: как обеспечить безопасность и развитие для всех", сообщила пресс-служба Кремля

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин в четверг выступит на пленарной сессии XX ежегодного заседания международного дискуссионного клуба "Валдай", сообщила пресс-служба Кремля.

Тема заседания - "Справедливая многополярность: как обеспечить безопасность и развитие для всех".

О том, что Путин в этот раз традиционно планирует пообщаться с экспертами клуба, ранее сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Валдайский форум объединяет российских и зарубежных экспертов, специализирующихся на исследованиях в области политики, экономики и культурно-гуманитарной сферы. Нынешнее, XX заседание международного дискуссионного клуба проходит в Сочи 2-5 октября.

Путин встречается с экспертами "Валдая" каждый год, начиная с момента создания клуба в 2004 году (он получил свое название по месту проведения первой конференции в новгородском отеле недалеко от озера Валдай). В прошлом году заседание с участием президента продлилось свыше 3,5 часов. Как правило, в начале глава государства выступает с обширной программной речью, а затем отвечает на многочисленные вопросы участников клуба.