Путин заявил, что у России много друзей в Европе

По словам президента, на Западе также очень большое количество сторонников традиционных ценностей

СИРИУС /Федеральная территория/, 4 октября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин уверен, что в Европе у РФ много друзей. На его взгляд, на Западе также очень большое количество сторонников традиционных ценностей, но они ведут себя тише, чем противники таковых.

На пленарной сессии финала Международной олимпиады по финансовой безопасности глава государства повторил слова одного из организаторов о том, что "вряд ли где-то в европейских странах на первое место среди ценностей вышла бы семья". "Я хочу взять под защиту наших друзей - а у нас много друзей в Европе", - возразил Путин.

"Да, люди, которые считают, что традиционные ценности, в том числе семейные, умерли, они ведут себя очень агрессивно, особенно в Северной Америке и в Европе, но людей, которые разделяют наши взгляды, достаточно много в европейских странах. Я бы сказал - очень много", - указал президент РФ. По его словам, "они просто ведут себя потише и не выпячивают свою позицию".

"Я бы не стал здесь никого делить, а наоборот, - старался бы всех объединить на нашей платформе", - обозначил свою позицию Путин.

В качестве одного из примеров, где возможно объединение, глава государства привел Международную олимпиаду по финансовой безопасности. По его мнению, в таком случае "было бы целесообразно проводить ее не в какие-то короткие временные рамки, а в течение длительного времени, в течение года, постепенно подводить к финалу".