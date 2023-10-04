Путин назвал обеспечение финансовой безопасности все более важной задачей

Президент отметил, что в этой сфере идет бурное развитие передовых решений и технологий

СИРИУС /Федеральная территория/, 4 октября. /ТАСС/. Практика международного общения очень важна в условиях, когда обеспечение финансовой безопасности становится все более важной задачей. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на пленарной сессии в рамках III Международной олимпиады по финансовой безопасности.

"Такая практика международного общения, образовательного сотрудничества, налаживания дружеских партнерских контактов в настолько значимой, чувствительной сфере является чрезвычайно важным. Особенно сейчас, когда с каждым годом обеспечение финансовой безопасности становится все более важной, все более сложной, комплексной и, без всякого преувеличения, масштабной задачей. А ее решение требует совместных усилий и высокого уровня подготовки специалистов, причем в самых разных областях", - сказал глава государства.

Он отметил, что сейчас в финансовой сфере идет бурное развитие передовых решений и технологий. Президент привел в пример цифровую валюту, цифровые финансовые активы, новые платежные сервисы и модели финансовых расчетов, в том числе с использованием технологии блокчейна, "так называемого распределенного реестра".

Он напомнил, что в этой сфере, особенно когда речь идет о международном сотрудничестве, "крайне важны взаимные доверие и уважение к интересам партнеров". "А если такой фундамент, такая основа есть, то современные, по сути, революционные технологические решения, подходы, позволяют создать поистине уникальную систему финансовых расчетов. А если смотреть шире, то новаторскую инфраструктуру глобальной экономической, торговой, промышленной и научной кооперации", - подчеркнул глава государства.

По словам Путина, прецеденты такой совместной работы уже известны. Так, он привел в пример совместные проекты ряда центральных банков стран Азии и Ближнего Востока, которые могут осуществлять выпуск и обмен своих цифровых валют. "То есть никакая третья сторона просто не имеет возможности для злоупотреблений и чтобы вмешиваться в проведение платежей", - объяснил президент. Так, например, третья сторона не может "заблокировать сделку, арестовать счета, присвоить себе чужие деньги или активы". "А такое, к сожалению, в современном мире бывает, - пояснил президент. - Здесь сидят совсем молодые люди, но я могу сказать, что такое делают самоуверенные взрослые люди, дяди и тети, которые большим умом не отличаются, если совершают такие ошибочные действия, которые идут в конечном счете им самим во вред".

Путин выразил уверенность, что финалисты олимпиады, "как знатоки вопросов финансовой безопасности", умеют решать не только сложнейшие конкурсные задачи, но и могут предложить свои креативные идеи, которые заинтересуют специалистов в этой сфере. "Помогут выстраивать новую независимую как национальную, так и глобальную финансовую архитектуру", - подытожил глава государства.