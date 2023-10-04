4 октября, 13:50

Новый посол Алжира вручил копии верительных грамот замглавы МИД РФ Богданову

Бумедьен Геннад сменил на посту посла в РФ Смаила Бенамара

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Специальный представитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД Михаил Богданов встретился с новым послом Алжира в Москве Бумедьеном Геннадом и принял от него копии вертельных грамот. Об этом сообщили в российском дипведомстве.

"В ходе состоявшейся беседы обсуждались вопросы дальнейшего развития отношений углубленного стратегического партнерства между Россией и Алжиром. Затрагивались также актуальные сюжеты международной и региональной повестки дня, включая обстановку на Ближнем Востоке, в Северной Африке и Сахаро-Сахельском регионе", - указали на Смоленской площади.

Геннад сменил на посту алжирского посла в РФ Смаила Бенамара. 

Теги:
АлжирРоссия
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация