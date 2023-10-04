Путин назвал сотрудничество регионов важным аспектом партнерства РФ и Узбекистана

Президент направил приветствие участникам форума межрегионального сотрудничества между двумя странами

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин направил приветственную телеграмму участникам и гостям III Форума межрегионального сотрудничества между Российской Федерацией и Республикой Узбекистан, отметив важность кооперации по линии регионов.

"Кооперация по линии регионов является значимой составляющей отношений стратегического партнерства и союзничества между нашими государствами. Субъекты Российской Федерации и области Узбекистана заключают соглашения о сотрудничестве, поддерживают активный делегационный обмен, регулярно проводят соответствующие выставки и презентации", - говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.

Президент РФ подчеркнул, что форум представляет собой эффективный механизм диалога с участием руководителей региональных и муниципальных органов власти. "В центре внимания - различные аспекты взаимодействия в сферах промышленности, торговли, транспорта, логистики, туризма и молодежной политики", - добавил он.

Путин выразил уверенность, что форум пройдет продуктивно, а предложенные на нем идеи будут служить дальнейшему наращиванию российско-узбекистанского сотрудничества.

III Форум межрегионального сотрудничества между Россией и Узбекистаном проходит в Казани 4 октября. Форум организован в преддверии визита в Россию президента Узбекистана Шавката Мирзиёева.