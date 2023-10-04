В МИД РФ заявили, что конфликтный потенциал в мире грозит прямой конфронтацией в АТР

Накопленный потенциал уже привел к острому кризису в Евро-Атлантическом регионе, отметил замглавы департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями министерства Константин Воронцов

ООН, 4 октября. /ТАСС/. Накопленный конфликтный потенциал в мире уже привел к острому кризису в Евро-Атлантическом регионе и грозит перерасти в прямую конфронтацию с участием ядерных держав в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Об этом заявил заместитель директора департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Константин Воронцов, выступая на заседании Первого комитета Генеральной Ассамблеи ООН (по разоружению).

"Со времени прошлогодней сессии Первого комитета поводов для оптимизма в области международной безопасности не прибавилось. Накопленный и вовремя не купированный конфликтный потенциал уже привел к острому кризису в Евро-Атлантике и грозит перерасти в прямую конфронтацию в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Непосредственная вовлеченность в противостояние государств, обладающих ядерными арсеналами, кратно умножает стратегические риски", - сказал он.

"Корень углубляющихся противоречий кроется прежде всего в агрессивной реализации странами Запада во главе с США своих узкокорыстных устремлений в ущерб интересам других государств", - добавил Воронцов.