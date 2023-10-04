Богданов обсудил с послом Турции работу астанинского формата по Сирии

Специальный представитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки Михаил Богданов и посол Турции поговорили об урегулировании сирийского кризиса

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Специальный представитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД России Михаил Богданов и посол Турции в Москве Мехмет Самсар обсудили на встрече урегулирование сирийского кризиса, в том числе в свете продвижения работы астанинского формата.

"В ходе обстоятельной беседы состоялся обмен мнениями по складывающейся ситуации на Ближнем Востоке и Севере Африки с акцентом на развитие обстановки в Сирии и вокруг нее, в том числе в свете продвижения работы в астанинском формате", - говорится в опубликованном на сайте МИД РФ сообщении по итогам встречи.

"При этом была подтверждена нацеленность на дальнейшую координацию усилий России и Турции в целях достижения комплексного урегулирования сирийского кризиса в соответствии с нормами международного права и положениями Устава ООН", - добавили в ведомстве.

Самсар завершает свою миссию в Москве.