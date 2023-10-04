Посольство России сообщило о блокировке Германией средств для памятного проекта

Проект посвящен трагической судьбе свыше 3 млн советских военнопленных в нацистской Германии, уточнили в диппредставительстве

БЕРЛИН, 4 октября. /ТАСС/. Посольство РФ в ФРГ сожалеет о решении совета округа Гютерсло (федеральная земля Северный Рейн - Вестфалия) на западе страны заблокировать выделение средств в рамках проекта, посвященного трагической судьбе свыше 3 млн советских военнопленных в нацистской Германии.

"С сожалением узнали о решении совета округа Гютерсло заблокировать выделение средств в рамках проекта по реорганизации мемориального комплекса "Шталаг-326" с целью превращения его в центральное памятное место, посвященное трагической судьбе свыше 3 млн советских военнопленных в нацистской Германии", - говорится в заявлении посольства.

Там напомнили, что это была значимая инициатива, старт которой дал в 2015 году президент ФРГ Йоахим Гаук. Она была призвана способствовать сохранению исторической памяти. "Выражаем надежду, что германская сторона изыщет возможности для осуществления этого важного мемориального проекта", - резюмировали дипломаты.

В лагере "Шталаг-326 Зенне" содержались более 300 тыс. военнопленных. Примерно 65 тыс. из них погибли.