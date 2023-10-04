В МИД РФ заявили, что Москва играет большую роль в мире в формировании гуманитарного права

Россия уделяет пристальное внимание применению его норм, отметил посол по особым поручениям ведомства Родион Мирошник

ВЕНА, 4 октября. /ТАСС/. Россия играет существенную роль в развитии международного гуманитарного права (МГП), уделяет пристальное внимание применению его норм. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.

"Россия играла и продолжает играть существенную роль в формировании и развитии международного гуманитарного права, уделяет самое пристальное внимание надлежащей имплементации норм МГП. Сразу после Второй мировой войны СССР решительно поддержал разработку и принятие Женевских конвенций 1949 года. Советские эксперты внесли свой уникальный вклад в разработку этих документов. СССР ратифицировал все четыре Женевские конвенции в 1954 году", - заявил он на специальном мероприятии на полях форума ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности, посвященном международному гуманитарному праву.

Он отметил, что уровень имплементации положений МГП в российское внутреннее законодательство "весьма высок", это подтверждается экспертными исследованиями и публикациями, в том числе по линии Международного комитета Красного Креста (МККК).

"Россия последовательно выступает за неукоснительное соблюдение МГП, являясь участником ключевых международных договоров в этой области. Специальная военная операция в этом плане не является исключением. Выбор используемых средств и методов осуществления боевых действий, равно как и меры по защите гражданского населения, восстановлению семейных связей, обращению с удерживаемыми украинскими военнослужащими и другими категориями покровительствуемых лиц, принимаются в строгом соответствии с нормами МГП, включая Женевские конвенции 1949 года и дополнительные протоколы к ним 1977 года", - добавил дипломат.

Он отметил, что СВО "проводится с предельной осторожностью", российские военные принимают "все возможные меры по недопущению жертв среди гражданского населения". Налажен конфиденциальный диалог и активное взаимодействие с беспристрастными и независимыми гуманитарными организациями, прежде всего МККК. Эта организация имеет доступ к удерживаемым военнослужащим ВСУ, а также оказывает гуманитарную помощь нуждающемуся гражданскому населению, указал Мирошник.