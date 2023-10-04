Богданов обсудил с послом Южного Судана перспективы урегулирования суданского кризиса

В ходе беседы рассмотрели задачи по дальнейшему укреплению отношений дружбы и взаимовыгодного сотрудничества между РФ и Южным Суданом, сообщили в МИД России

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Специальный представитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД России Михаил Богданов и посол Южного Судана в Москве Чол Тонг Маяй Джанг обсудили в ходе встречи перспективы урегулирования суданского кризиса, а также возможности для расширения двустороннего сотрудничества.

"Чол Тонг Маяй Джанг подробно информировал о развитии обстановки в Южном Судане и вокруг него с акцентом на необходимость скорейшего урегулирования военно-политического кризиса в Судане", - говорится в сообщении МИД РФ по итогам встречи.

В ведомстве отметили, что в ходе беседы были предметно рассмотрены задачи по дальнейшему укреплению отношений дружбы и взаимовыгодного сотрудничества между РФ и Южным Суданом с учетом договоренностей, достигнутых по итогам официального визита в Москву президента Южного Судана Салвы Киира.